Collina: “Un fuorigioco molto marginale non deve più essere punito” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale FIFA, ha parlato del fuorigioco al termine dell’annuale vertice dell’Ifab Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Pierluigi, presidente della commissione arbitrale FIFA, ha parlato delal termine dell’annuale vertice dell’Ifab

Pubblicità

Vincenz59806953 : RT @Boboj29: Collina, annuncia rivoluzione shock: “Fuorigioco con una minima parte del corpo non è così rilevante” Dateci allora quello ch… - GobboJfc1897 : RT @Boboj29: Collina, annuncia rivoluzione shock: “Fuorigioco con una minima parte del corpo non è così rilevante” Dateci allora quello ch… - ParmaLiveTweet : Collina: 'Un fuorigioco marginale non è così rilevante da essere punito nel calcio moderno' - ilnapolionline : Ufficializzati i 5 cambi, novità sul fuorigioco: ne parla Collina - - cosimosimone2 : RT @Boboj29: Collina, annuncia rivoluzione shock: “Fuorigioco con una minima parte del corpo non è così rilevante” Dateci allora quello ch… -