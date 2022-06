Cloe Bianco è l' ennesima vittima della politica transfobica italiana

Pubblicità

Sabato scorso, in un bosco tra Auronzo e Misurina, in Veneto, è stato trovato un camper completamente carbonizzato: al suo interno giaceva il cadavere di, una professoressa transgender di 58 anni.insegnava fisica all'istituto Mattei di San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Sette anni fa, il 30 novembre del 2015, aveva deciso ...È finita tra le fiamme la vita di, con un testamento pubblicato sul web in cui annuncia la sua fine: 'Porrò in essere la mia libera morte'. L'ex docente, all'anagrafe ancora Luca, insegnava Fisica a Marcon, in ...Cloe Bianco, docente transgender che nel 2015 fece coming out con i suoi alunni, si è tolta la vita in un camper dove viveva, dando fuoco al mezzo ...Si può parlare della triste fine della professoressa trangender senza dire che è ‘una storia’, ma un dramma che ci riguarda tutti