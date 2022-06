Claudio Baglioni e Virginia Raffaele fidanzati? I gossip si scatenano dopo la foto insieme “dietro le quinte” | ma ecco come stanno davvero le cose

(Di mercoledì 15 giugno 2022) È bastata unadi coppia con un cuoricino e la didascalia “ci qui” per far scoppiare ildella giornata, quello sul presunto flirt tra. Partitaindiscrezione, in poche ore è diventata certezza con tanto di dettagli e rivelazioni clamorose poi cresciute a dismisura. Tutto è cominciato perché due giorni fa l’attrice ha postato su Instagram unascattata conuno dei concerti che il cantante sta tenendo alle Terme di Caracalla: da quel momento l’“effetto valanga” è stato inarrestabile, con diversi fan pronti a mettere assieme indizi improbabili, che secondo alcuni celerebbero qualcosa in più di una semplice amicizia. C’è di tutto in ...

Pubblicità

ilgiornale : Secondo gli ultimi rumor tra l'attrice e il cantautore ci sarebbe del tenero. Ad alimentare l'indiscrezione è stata… - RADIOBRUNO1 : Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, c’è qualcosa che dobbiamo sapere? #ClaudioBaglioni #VirginiaRaffaele - FQMagazineit : Claudio Baglioni e Virginia Raffaele fidanzati? I gossip si scatenano dopo la foto insieme “dietro le quinte”, ma e… - Affaritaliani : Virginia Raffaele e Claudio Baglioni: flirt in corso? Gli indizi sui social - elena__ba : Vabbè dai, siamo nel metaverso. In che senso??? #gossip #baglioni #raffaele -

non sa cosa sia il viale del tramonto: a 71 anni il cantautore non solo è ancora attivo (sia come autore che come cantante) ma parrebbe anche pronto a innamorarsi ancora. Secondo ...Una foto pubblicata dall'attrice alimenta i rumors che girano già da qualche ...Claudio Baglioni non sa cosa sia il viale del tramonto: a 71 anni il cantautore non solo è ancora attivo (sia come autore che come cantante) ma parrebbe anche pronto a innamorarsi ancora. Secondo ..."Eccoci qui", con cuoricino di ordinanza. Sono bastate due parole e una foto loro scattata insieme - guancia a guancia - postata sul profilo social Instagram dell'attrice romana per far scattare subit ...