Cinema, teatri e palasport: addio alle mascherine. Resta l’obbligo su treni e bus (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il decreto Da giovedì 16 giugno le mascherine saranno raccomandate, ma non più obbligatorie nei Cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Prorogato fino al 30 settembre, invece, l’obbligo di su mezzi di trasporto. Aerei verso l’esclusione. Rimane obbligatoria anche nei presidi sanitari, Rsa comprese. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il decreto Da giovedì 16 giugno lesaranno raccomandate, ma non più obbligatorie neie palazzetti dello sport e agli esami di maturità. Prorogato fino al 30 settembre, invece,di su mezzi di trasporto. Aerei verso l’esclusione. Rimane obbligatoria anche nei presidi sanitari, Rsa comprese.

RaiNews : È stato poi prorogato al 30 settembre anche l’obbligo di mascherine nella sanità e nelle Rsa. Intanto oggi cade l’o… - TgrRai : Cade l’obbligo di mascherine in cinema, teatri e palazzetti dello sport, obbligatorie fino al #30settembre in osped… - Agenzia_Ansa : Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello spor… - blackan68873025 : @dottorbarbieri Ah perché dopo: -30 diplomatici russi cacciati a calci in culo -6 pacchetti di sanzioni -esclusion… - pccpla : RT @Agenzia_Ansa: Dal 16 giugno le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e ag… -