Ciclismo | Nicola Conci trova l’accordo con la Alpecin-Fenix | esordio al Giro di Slovenia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022)si appresta a fare il proprio debutto con la casacca della. Il ciclista italiano è rimasto appiedato dopo la sospensione della Gazprom Rusvelo (compagine Professional esclusa dalle competizioni a causa del conflitto bellico) ed è riuscito are un accordo con la compagine Professional per poter tornare in gruppo. Il trentino non è stato tesserato per la formazione ProTeam perché era già stato raggiunto il numero massimo di corridori, ma avrà la possibilità di gareggiare in alcune occasioni con la compagine titolare., Alessandro Fancellu: “L’infortunio è stato una batosta, adesso ho buone sensazioni. Per le corse a tappe è presto” L’è fissato per ildi, che incomincia oggi e ...