“Ci sarà anche lui” LDA | dopo Amici il sogno che si avvera | pronti alla notizia bomba?

Gigi D'Alessio celebra 30 anni di carriera: venerdì 17 giugno concerto-evento in diretta su Rai1 da piazza del Plebiscito a Napoli. Una festa di popolo oltre che di musica per festeggiare il cantante napoletano con alcune delle sue canzoni più amate – partendo dalle prime che lo hanno portato alla notorietà, passando per i suoi Sanremo fino agli ultimi successi -, che si alterneranno anche a quelle dei suoi ospiti. Sul palco di Piazza del Plebiscito, quindi, Gigi D'Alessio accompagnato da un'orchestra d'eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino ci saranno Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, ...

