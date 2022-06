Chicago Fire 9 trama episodi 15 giugno 2022 su Italia 1 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Chicago Fire 9 episodi 15 giugno 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 9 trama episodio 4 Scherzi della memoria. Casey è a capo della 51 per un giorno mentre Boden è impegnato in un’operazione di evacuazione di edifici dichiarati inagibili. Severide si offre di andare con lui, chiaramente per stare lontano da Stella, fatto che a lei non passa certo inosservato. Ma perché mai, si chiede Kidd, Kelly sta prendendo le distanze? Durante le operazioni di sgombero, Boden e ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)15. Arriva su1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAo 4 Scherzi della memoria. Casey è a capo della 51 per un giorno mentre Boden è impegnato in un’operazione di evacuazione di edifici dichiarati inagibili. Severide si offre di andare con lui, chiaramente per stare lontano da Stella, fatto che a lei non passa certo inosservato. Ma perché mai, si chiede Kidd, Kelly sta prendendo le distanze? Durante le operazioni di sgombero, Boden e ...

