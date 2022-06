Chicago Fire 9 riporta al centro Severide e Casey nei nuovi episodi: anticipazioni 15 22 giugno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua a grandi passi la corsa di Chicago Fire 9 su Italia1 e la prossima settimana saremo già alle prese con quello che possiamo definire un giro di boa, ovvero gli episodi di metà stagione. La nona stagione della serie è composta da soli 16 episodi e la prossima settimana, il 22 giugno, su Italia1, andranno in scena il 7, l8 il 9 dal titolo, rispettivamente, Nel bel mezzo dell’inverno, Via di fuga e Codice rosso in cui Severide e Casey torneranno protagonisti tra passato e nuovi problemi. In un primo momento, infatti, Severide e gli altri si troveranno nel bel mezzo di un incendio in una casa dove Severide aveva vissuto da bambino e sarà a quel punto che, incontrando un ragazzo diabetico la cui madre è rimasta ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Continua a grandi passi la corsa di9 su Italia1 e la prossima settimana saremo già alle prese con quello che possiamo definire un giro di boa, ovvero glidi metà stagione. La nona stagione della serie è composta da soli 16e la prossima settimana, il 22, su Italia1, andranno in scena il 7, l8 il 9 dal titolo, rispettivamente, Nel bel mezzo dell’inverno, Via di fuga e Codice rosso in cuitorneranno protagonisti tra passato eproblemi. In un primo momento, infatti,e gli altri si troveranno nel bel mezzo di un incendio in una casa doveaveva vissuto da bambino e sarà a quel punto che, incontrando un ragazzo diabetico la cui madre è rimasta ...

