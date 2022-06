Chiara Nasti | nuova polemica sulla gravidanza | ' Ho messo solo 100 grammi in 5 mesi' E i social insorgono

Pubblicità

x_juanstylvato5 : RT @kirazlar_: Qui il problema non è solo chiara nasti in sé ma anche le 2 milioni di persone che la seguono nonostante le cazzate che spar… - poopeyxsg : RT @Juventina962: Quando l'umiltà chiama arriva la Nasti.?? Il cervello Chiara il cervello quello non lo puoi comprare. - akissbeforealie : RT @xCandyKillerx: io comunque continuo a domandarmi quale possa essere il problema di chi segue Chiara Nasti, questa tipa è vergognosa e c… - cali_agnese : RT @sailor_snickers: Volevo dire a Chiara Nasti che fissarsi per non ingrassare durante una gravidanza è semplicemente frutto di una societ… - Afle_ : Chiara Nasti quanto cazzo ti odio -

La gravidanza dista portando più polemiche che gioie all'influencer, che nelle ultime settimane è finita nell'occhio del ciclone per avere affittato con Mattia Zaccagni l'intero stadio Olimpico per ...e le incinte che 'svaccano' 'Per fortuna non ho messo ancora un chilo, ma solo cento grammi in 5 mesi (non sto scherzando), magari li metterò tutti insieme, non so', ha scritto sui ...La gravidanza di Chiara Nasti sta portando più polemiche che gioie all'influencer, che nelle ultime settimane è finita nell'occhio del ciclone per avere affittato con Mattia Zaccagni l'intero stadio ...Chiara Nasti piomba nuovamente nella bufera. Questa volta è per un suo commento che ha mandato su tutte le furie i followers (e non solo) di Instagram. Secondo l'influencer, fidanzata ...