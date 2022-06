Chiara Nasti e le dichiarazioni sulla gravidanza | ci ricasca

Pubblicità

xCandyKillerx : io comunque continuo a domandarmi quale possa essere il problema di chi segue Chiara Nasti, questa tipa è vergognos… - slav34brit : @ chiara nasti - AleMancinelli8 : RT @IleniaAlenia: Perché la gente segue ancora chiara Nasti? - IleniaAlenia : Perché la gente segue ancora chiara Nasti? - simonabastiani : Ancora polemica sul web per Chiara Nasti a causa di una frase infelice sul peso delle donne incinte! La compagna di… -

L'influencer è finita al centro delle critiche per aver espresso delle parole poco carine nei confronti delle madri che prendono troppo peso quando sono in dolce ...Qualunque cosa dica o facciala polemica è sempre dietro l'angolo. Nell'ultimo mese l'influencer partenopea è finita al centro delle critiche in più di un'occasione e sempre per la sua gravidanza. Prima per il reveal ...Altra caduta di stile per l’influencer napoletana Chiara Nasti. Da quando ha annunciato si essere incinta del calciatore Mattia Zaccagni diverse sono state le polemiche suscitate sui social: dai comme ...Chiara Nasti ancora nell’occhio del ciclone. La compagna di Mattia Zaccagni, in attesa del primo figlio, ha postato su Instagram una foto in cui appare in costume. Si ...