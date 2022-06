Chi sono i nuovi poveri in Italia, che lavorano ma non arrivano a fine mese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il principale problema nel mondo del lavoro Italiano, sembra banale dirlo, ma non è così, è la mancanza di occupazione. Ha senso ribadirlo in un momento in cui si parla solo di chi lavoratore lo è già, gli insider, piuttosto che dei tanti, troppi, che non lo sono mai stati o lo erano e hanno perso il proprio impiego, cioè più del 40% della popolazione con l’età per essere occupata. Tuttavia questo non vuol dire che le condizioni di chi ha una busta paga non debbano essere analizzate, che non vi si debba porre attenzione. Tra l’altro questo serve anche a capire una parte delle cause per cui l’inattività è così alta. Alla base della richiesta di un salario minimo, che sia motivata o meno alla luce della presenza dei CCNL, vi è la condizione di coloro che pur avendo un lavoro sono vicini alla soglia di povertà, ovvero hanno un reddito ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il principale problema nel mondo del lavorono, sembra banale dirlo, ma non è così, è la mancanza di occupazione. Ha senso ribadirlo in un momento in cui si parla solo di chi lavoratore lo è già, gli insider, piuttosto che dei tanti, troppi, che non lomai stati o lo erano e hanno perso il proprio impiego, cioè più del 40% della popolazione con l’età per essere occupata. Tuttavia questo non vuol dire che le condizioni di chi ha una busta paga non debbano essere analizzate, che non vi si debba porre attenzione. Tra l’altro questo serve anche a capire una parte delle cause per cui l’inattività è così alta. Alla base della richiesta di un salario minimo, che sia motivata o meno alla luce della presenza dei CCNL, vi è la condizione di coloro che pur avendo un lavorovicini alla soglia di povertà, ovvero hanno un reddito ...

