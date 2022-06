Chi l’ha visto? | anticipazione puntata 15 giugno 2022 | il caso di Elena Del Pozzo | le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Torna, come ogni mercoledì, l’appuntamento imperdibile su Rai 3 con Chi?, la trasmissione che vede alla conduzione, ormai da anni, la giornalista Federica Sciarelli. Il programma, da sempre, si occupa di casi di attualità, di gialli da risolvere, di segnalazioni di persone scomparse e questa sera sarà principalmente incentrato sul terribile omicidio della piccolaDel. Stasera a Chi? ildiDel, la bimba uccisa dalla madre Questa sera, come anticipato, gran parte della trasmissione sarà incentrata sull’efferato delitto, sulla morte diDel, la bimba di appena 4 anni uccisa dalla madre in provincia di Catania. Prima il rapimento inscenato da ...