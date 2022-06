“Chi ha detto che Ucraina tra due anni esisterà ancora?”, Medvedev ci ricasca e Podolyak lo gela: “Chissà se esisterai tu” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sono uomini politici pragmatici e posati, che ben conoscendo l’arte della diplomazia, sebbene fossero anche in torto, riescono se non altro a trasmettere segnali di ‘comunicazione’. Poi ci sono invece quelli di ‘pancia’, che danno fiato ai loro pensieri, anche se poco ‘edificanti’ da pronunciare rispetto al ruolo rivestito. Uomini di potere arroganti, i precedenti di Biden e di Erdogan, ‘sistemato’ dal nostro presidente del Consiglio Nella forma più morbida ci viene in mente il presidente statunitense Joe Biden il quale, nel bel mezzo di un braccio di ferro che poggia sul precario equilibrio di una guerra, è riuscito ad apostrofare Putin, dandogli del ‘macellaio’, ‘dell’assassino’ e via dicendo, al punto che gli ‘spazientiti’ funzionari dell’amministrazione, sono dovuti intervenire per specificare che si trattava di ‘punti di vista personali’ del presidente, e non della Casa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ci sono uomini politici pragmatici e posati, che ben conoscendo l’arte della diplomazia, sebbene fossero anche in torto, riescono se non altro a trasmettere segnali di ‘comunicazione’. Poi ci sono invece quelli di ‘pancia’, che danno fiato ai loro pensieri, anche se poco ‘edificanti’ da pronunciare rispetto al ruolo rivestito. Uomini di potere arroganti, i precedenti di Biden e di Erdogan, ‘sistemato’ dal nostro presidente del Consiglio Nella forma più morbida ci viene in mente il presidente statunitense Joe Biden il quale, nel bel mezzo di un braccio di ferro che poggia sul precario equilibrio di una guerra, è riuscito ad apostrofare Putin, dandogli del ‘macellaio’, ‘dell’assassino’ e via dicendo, al punto che gli ‘spazientiti’ funzionari dell’amministrazione, sono dovuti intervenire per specificare che si trattava di ‘punti di vista personali’ del presidente, e non della Casa ...

