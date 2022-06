Chi è Tiziana Alla | la giornalista di Rai Sport attaccata da Donnarumma dopo Germania-Italia | “Le domande bisogna farle”

(Di mercoledì 15 giugno 2022)la débâcle azzurra contro la, con la gara conclusa 2-5, Gigisi è presentato ai microfoni di Rai. Un passaggio sbagliato del capitano ha regalato il 4 a 0 a Werner, errore simile a quello commesso su Benzema durante la sfida tra Psg e Real Madrid. “Quello che colpisce ma non voglio infierire con questo, è che non è la prima volta che ti capita questo tipo di errore quest’anno“, ha commentato l’inviata. Parole non gradite dal portiere: “Quello era fallo. Ma se volete dare la colpa a me, fatelo pure. Sono il capitano, mi prendo ogni responsabilità. Vado avanti a testa alta”, lei mantiene la calma e spiega: “Ho parlato solo di imparare dagli errori del passato, non volevo insinuare nulla”. Ma Gigio aggiunge prima di andare via: “Ti ripeto, quello ...

In Rai dal Duemila, è stata la voce dell'Italia ai Mondiali femminili del 2019 ed è bordocampista da marzo. Il precedente con Mandorlini nel 2012: «Le critiche alle giornaliste sportive non sono di me ...