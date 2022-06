Chi è Tiziana Alla | la giornalista che ha fatto infuriare Donnarumma | la precisazione e il precedente con Mandorlini

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 giugno 2022) La Nazionale italiana è reduce da una brutta prestazione contro la Germania, la quarta partita di Nations League si è conclusa sul netto risultato di 5-2. Il passo indietro degli azzurri è stato evidente, in particolar modo sono stati commessi errori individuali. Nel primo tempo i gol di Kimmich e Gundogan su calcio di rigore, nella ripresa la Germania dilaga con Muller e la doppietta di Werner su assist di Gnabry. La difesa di Mancini si è dimostrata in grande difficoltà, in particolar modo un errore diè stato gravissimo: Gigio ha sbagliato il rinvio e l’attaccante del Chelsea ha sfruttato il regalo. Il portiere del Psg si è presentato ai microfoni del giornalisti per commentare la brutta prestazione e si sono verificati momenti di nervosismo. In particolar modonon ha gradito una domanda sull’errore, il portiere si è sentito ...