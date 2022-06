"Chi critica la Lega...": resa dei conti nei Radicali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo i Radicali Italiani il referendum è stato soffocato da due morse: quella informativa e quella politica Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo iItaliani il referendum è stato soffocato da due morse: quella informativa e quella politica

Pubblicità

GiovaQuez : Non fa propaganda, critica solo la politica estera. Si occupa di civili, non di politica. In questa veste è stato f… - MiseraBra : @gippu1 Il problema è che la colpa (e ovviamente c’è) la danno solo ai giocatori, il genio non viene mai discusso,… - Giancar53120149 : RT @DomPer888: Il REGIME DEMOCRATICO ha detto tramite i suoi quotidiani e i suoi programmi tv come LAPD7 e RAIPD3 che chi critica la BCE no… - Andrea_V_73 : @GMaxhouse @Ci1812 Casalino da quello che leggo è ancora responsabile della comunicazione dei5S. Renzi, Calenda etc… - BallettiRoberto : A Roma si dice' chi vuole Cristo se lo prega'in romano suona meglio Volodymyr Zelensky, la critica all'Occidente: '… -