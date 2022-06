Che Dio ci aiuti 7, rivelato il destino suor Angela: incredibile spoiler (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tanti spettatori si chiedevano se suor Angela sarebbe stata presente in Che Dio ci aiuti ed in che modo. L’attrice che dà vita all’amatissimo personaggio ha fatto un enorme spoiler, rivelando cosa farà il suo personaggio nella settima stagione. Che Dio ci aiuti 6 si è concluso con tanti capovolgimenti di scena, soprattutto in ambito L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tanti spettatori si chiedevano sesarebbe stata presente in Che Dio cied in che modo. L’attrice che dà vita all’amatissimo personaggio ha fatto un enorme, rivelando cosa farà il suo personaggio nella settima stagione. Che Dio ci6 si è concluso con tanti capovolgimenti di scena, soprattutto in ambito L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

mauroberruto : 'Giugno, che sei maturità dell'anno, di te ringrazio Dio In un tuo giorno, sotto al sole caldo, ci sono nato io, ci… - ignaziocorrao : Uno dei motivi per cui oggi facciamo molta fatica a cambiare sul serio è l'interesse. Quell'interesse dei gruppi di… - Pontifex_it : La #SantissimaTrinità ci insegna che non si può mai stare senza l’altro. Non siamo isole, siamo al mondo per vivere… - yourboyj71 : @Cosimo371 dio boia che fastidio tra poco piego il telefono in 2 - AmiciComments : Mio Dio raga terrore un duetto tra A e L a Sanremo. Che polemica che sta nascendo... -