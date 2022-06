Cdm, proroga obbligo mascherine su mezzi di trasporti e sanità fino a settembre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è durato circa 2 ore. Il sottosegretario Costa aveva anticipato la decisione definitiva sul mantenere fino al 30 settembre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione sui mezzi pubblici, treni, Rsa e ospedali. In corso valutazione su aerei e tipologie di trasporti ferroviari. Si è discusso anche di due decreti di semplificazione su fisco e trasporti Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è durato circa 2 ore. Il sottosegretario Costa aveva anticipato la decisione definitiva sul mantenereal 30l’di indossare i dispositivi di protezione suipubblici, treni, Rsa e ospedali. In corso valutazione su aerei e tipologie diferroviari. Si è discusso anche di due decreti di semplificazione su fisco e

