Castità (prima e dopo il matrimonio) e non solo: le “nuove” linee guida del Vaticano per le famiglie (Di mercoledì 15 giugno 2022) Città del Vaticano – Dal Vaticano arrivano gli “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”, un documento, fanno sapere da Oltretevere, che rientra nelle iniziative per l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, e che “risponde al desiderio di Papa Francesco di offrire nuovi percorsi per la preparazione al sacramento del matrimonio”. Nella prefazione al documento, il Pontefice esprime “la seria preoccupazione per il fatto che, con una preparazione troppo superficiale, le coppie vanno incontro al rischio reale di celebrare un matrimonio nullo o con basi così deboli da ’sfaldarsì in poco tempo e non saper resistere nemmeno alle prime inevitabili crisi”. “Questi fallimenti – scrive Francesco – portano con sé grandi sofferenze e lasciano ferite profonde nelle persone. Esse restano disilluse, amareggiate e, nei casi più ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 giugno 2022) Città del– Dalarrivano gli “Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale”, un documento, fanno sapere da Oltretevere, che rientra nelle iniziative per l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, e che “risponde al desiderio di Papa Francesco di offrire nuovi percorsi per la preparazione al sacramento del”. Nella prefazione al documento, il Pontefice esprime “la seria preoccupazione per il fatto che, con una preparazione troppo superficiale, le coppie vanno incontro al rischio reale di celebrare unnullo o con basi così deboli da ’sfaldarsì in poco tempo e non saper resistere nemmeno alle prime inevitabili crisi”. “Questi fallimenti – scrive Francesco – portano con sé grandi sofferenze e lasciano ferite profonde nelle persone. Esse restano disilluse, amareggiate e, nei casi più ...

EnricoZarattini : La castità prima del matrimonio, nel 2022, è una cazzata gigantesca, perché il matrimonio costa troppo e anche il mutuo per la casa. - Scemifreddi : Il #Vaticano chiede la castità prima del matrimonio. Per essere puri dalla mattina alla sega! - Jardinlesmots : Chissà quale enciclica viene fuori con la castità prima di un viaggio turistico sessuale,non più rivolto ai giovani… - tempoweb : Castità prematrimoniale, nuove linee guida per i #fidanzati prima delle #nozze #15giugno #vaticano#iltempoquotidian… - PaleEtBlonde : Ah, perché, prima non lo proponevano? ?????? -