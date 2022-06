Castelli Romani, arrestato intermediario narcos colombiani (Di mercoledì 15 giugno 2022) arrestato Alexander, 47enne italiano, nato e cresciuto ai Castelli Romani, intermediario chiave dei narcos colombiani. L’uomo lavorava per organizzazioni criminali di stampo internazionale ed era latitante da circa un mese. Il 47enne si era infatti reso introvabile dallo scorso 9 maggio, quando polizia e guardia di finanza intercettarono e sequestrarono un carico di 167 chili di cocaina stoccato in un ristorante in disuso sulla via Cassia, nel territorio di Bracciano. arrestato intermediario narcos colombiani Droga giunta nella provincia di Roma con la mediazione del 47enne dei Castelli Romani. E il sequestro del carico dello scorso 10 di maggio permise agli inquirenti di evidenziare ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 giugno 2022)Alexander, 47enne italiano, nato e cresciuto aichiave dei. L’uomo lavorava per organizzazioni criminali di stampo internazionale ed era latitante da circa un mese. Il 47enne si era infatti reso introvabile dallo scorso 9 maggio, quando polizia e guardia di finanza intercettarono e sequestrarono un carico di 167 chili di cocaina stoccato in un ristorante in disuso sulla via Cassia, nel territorio di Bracciano.Droga giunta nella provincia di Roma con la mediazione del 47enne dei. E il sequestro del carico dello scorso 10 di maggio permise agli inquirenti di evidenziare ...

