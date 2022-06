Castellammare | morto il generale Ferace | era nel pool anticamorra

Pubblicità

di Stabia, scontro frontale tra auto e moto in galleria: Ciro muore a soli 30 anni È Ciro Accardo , 30enne residente a Torre del Greco (Napoli) la vittima dell'incidente stradale ...E' Ciro Accardo la persona deceduta ieri nel tardo pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto nella galleria che collegadi Stabia alla Penisola Sorrentina. Il 30enne, residente a Torre del Greco, in sella alla sua moto, quando in seguito allo scontro con un'auto ha battuto violentemente la testa sull'... Castellammare - Morto il generale Francesco Ferace, super consulente dei commissari. Lutto al Comune Il generale Ferace e' morto di infarto a casa sua la notte scorsa, a Napoli. L'ufficiale in pensione stava collaborando con il commissario Cannizzaro, e la triade di commissari prefettizi, contro i te ...Un infarto ha stroncato la vita del generale di brigata in pensione, nominato dai commissari straordinari appena un mese fa nella struttura di supporto permanente, per consulenza legale e controllo su ...