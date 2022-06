Caso Etruria | Pierluigi Boschi è stato assolto perché il fatto non sussiste

Pubblicità

Oli_oleaster : RT @DavideR46325615: - Crack MPS: Tutti assolti. - Processo genitori Renzi: Sparito il fascicolo giudiziario. - 25.000 € nella cuccia del c… - anam_shivaja : RT @DavideR46325615: - Crack MPS: Tutti assolti. - Processo genitori Renzi: Sparito il fascicolo giudiziario. - 25.000 € nella cuccia del c… - NicolosoRoberto : RT @DavideR46325615: - Crack MPS: Tutti assolti. - Processo genitori Renzi: Sparito il fascicolo giudiziario. - 25.000 € nella cuccia del c… - Regina27676348 : RT @Michele_Anzaldi: Arriva l’ennesima e definitiva assoluzione a Pier Luigi Boschi per il caso Banca Etruria: ora la Rai, che negli anni s… - MariaAversano1 : RT @DavideR46325615: - Crack MPS: Tutti assolti. - Processo genitori Renzi: Sparito il fascicolo giudiziario. - 25.000 € nella cuccia del c… -

Secondo l'accusa anche le consulenze aggravarono i conti di Bancae ne scaturì un filone complementare a quello 'generale' per bancarotta fraudolenta dedicato al crac dell'istituto di credito ...E' la sentenza che chiude, almeno per ora e in attesa di eventuali ricorsi, il filone delle consulenze d'oro , l'ultimo legato aldi Banca. Una sentenza pronunciata poco dopo le 11, a ...Gli imputati erano accusati di bancarotta colposa per una serie di consulenze commissionate dalla ex Banca Etruria per studiare l'ipotesi di fusione con un altro istituto di credito, che fu individuat ...Roma, 15 giu. (askanews) - "Dal Tribunale di Arezzo arriva l'ennesima e definitiva assoluzione a Pier Luigi Boschi per il caso Banca Etruria: ora la Rai, che negli anni scorsi ha dedicato aperture di ...