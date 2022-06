Caserta | accoltella l’amante e la fidanzata | “Mi aveva promesso una vita insieme”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per la donna ucraina che ahatoe la. L’udienza di convalida per H.A. si è tenuta questa mattina davanti al Gip, come anticipa Edizione, ragazzaamante e: l’uomo leunaLa ragazza di 32 anni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

agro24tw : Caserta. Amante accoltella per vendetta l’ex e la moglie - TeleradioNews : Caserta. Accoltella nottetempo il presunto amante e sua moglie: arrestata ucraina 32enne - TeleradioNews : A seguito di una richiesta d'intervento pervenuta sull'utenza di emergenza 112,nella notte fra domenica 12 e lunedì… - giannigosta : Caserta. Accoltella nottetempo il presunto amante e sua moglie: arrestata ucraina 32enne - TeleradioNews : Caserta. Accoltella nottetempo il presunto amante e sua moglie: arrestata ucraina 32enne - A seguito di una richies… -

Non si è arresa alla fine della relazione Dagli accertamenti realizzati dai militari della Compagnia di, è emerso che l'ucraina aveva una relazione l'uomo , forse finita da poco, e così si è ...Una 32enne di origini ucraine è stata arrestata aper l'accoltellamento di due coniugi. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di, intervenuti sul posto in via Lincoln a seguito di una segnalazione al 112, la donna, residente a Casagiove, ha accoltellato un uomo, 42 anni, e la moglie 35enne. L'uomo è stato raggiunto da ...A Roccamonfina (Caserta) i carabinieri della stazione territoriale hanno arrestato un 40enne del posto per aver aggredito un barista armato di coltello. - ...Accoltella l'ex amante e la moglie, 32enne arrestata a Caserta. L'uomo si trova ricoverato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ...