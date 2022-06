Carburanti: non si ferma la corsa al rialzo, fino a +5 cent per benzina (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari, non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi dei Carburanti, anche alla luce dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con il segno più, soprattutto sul diesel. Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari. La media nazionale dei prezzi della benzina in modalità self service è a un passo da 2,05 euro al litro, il gasolio ha superato quota 1,98. Oggi - segnalano Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia - si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati con Eni che aumenta di due centesimi la benzina e il diesel:stessa mossa per IP, mentre per Q8 si registrano +3 cent/litro sulla verde e +2 sul diesel, e per Tamoil ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari, non silaaldei prezzi dei, anche alla luce dell'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri con il segno più, soprattutto sul diesel. Dopo che ieri il Brent ha sfiorato i 125 dollari. La media nazionale dei prezzi dellain modalità self service è a un passo da 2,05 euro al litro, il gasolio ha superato quota 1,98. Oggi - segnalano Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia - si registrano nuovi movimenti sui prezzi raccomandati con Eni che aumenta di dueesimi lae il diesel:stessa mossa per IP, mentre per Q8 si registrano +3/litro sulla verde e +2 sul diesel, e per Tamoil ...

