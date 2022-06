Caos sulle mascherine | cosa ha deciso il Cdm

(Di mercoledì 15 giugno 2022)al chiuso, oggi il nuovo giro di boa. Doveva scadere oggi il 15 giugno, infatti, la norma del Ministero della Salute che obbligava all’uso dellesui mezzi di trasporto, nelle Rsa e negli ospedali, nonostante la fine dell’emergenza Covid.succede da domani? Lesaranno effettivamente abolite? Pia illusione: lerestano fino al 30 settembre. È curioso che lesiano ormai sparite da tutti i luoghi frequentati dai giovani: stadi, discoteche, locali, attività sportive, raduni affollatissimi di qualunque tipo all’aperto come al chiuso, ma, dopo esser rimaste fino alla fine a scuola, e raccomandate agli esami, adesso resistono sui treni (e gli aerei, forse!). Luoghi difficilmente immaginabili affollati come il concerto di Vasco Rossi o ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - lizgrebel : Il caos totale...si vede che Hybe si è vista franare il castello in poco più di 24h e cerca di mettere una pezza.… - Manlius81494648 : ''Argante''...Asino Parlante : Esilarante la pantomima (a di Martedì) tra URSO (Copasir) che negava tutto sulle i… - sportli26181512 : SONDAGGIO Inter e Milan: qual è la soluzione migliore per il nuovo stadio? Meglio restare insieme o dividersi?: Che… - PaolaAnna8 : RT @AlexBazzaro: Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova inutile… -

Primocanale

... a richiamare l'attenzione globalereali necessità dei popoli e del loro benessere, a Oriente ... che ci offre alcune preziose considerazioni, per provare a guardare oltre il, la banalità e ......sindaco Alan Fabbri e all' amministrazione comunale nel tentativo di trovare una soluzione al...ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo... Caos autostrade, giornata di incidenti sulle direttrici liguri: lunghe code - Primocanale.it - Le notizie a... Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso della Federazione contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport ...Il ricorso della Federazione contro la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è stato accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ...