Canottaggio | i convocati dell’Italia per il raduno di Varese | azzurri al lavoro per la Coppa del Mondo di Lucerna

(Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Italia delsceglie di saltare le seconda tappa delladeldi Poznan, in Polonia, e, subito dopo la conclusione dei Campionati Italiani Assoluti di Corgeno, scegliequale sede del nononazionale valutativo della stagione. L’obiettivo è la terza tappa didel2022 a, in Svizzera, in programma dall’8 al 10 luglio sul Rotsee. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha convocato 56 atleti appartenenti alle categorie senior, pesi leggeri ed under 23, di cui 37 uomini e 19 donne. Questa sarà la composizione dello staff tecnico: Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico e Non Olimpico femminile), Giovanni Lepore ...