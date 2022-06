Campania, tornano i treni storici per Pietrelcina, Pompei e Irpinia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorna dopo due anni di stop per il covid il viaggio sui treni storici in Campania che dal 26 giugno ripartono verso luoghi famosi come Pompei e la Reggia di Caserta ma anche verso parti interne meno note come l’Irpinia. I treni storici allestiti dalla Fondazione FS Italiane faranno 51 corse nel 2022 che attraversano natura, storia ed itinerari religiosi con un totale di 12.000 ai quali si aggiungono 2000 posti bici per favorire chi sceglie la soluzione treno e bici. “La Campania – spiega Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS – è la Regione che per prima a iniziato a stabilizzare l’uscita del treno antico e dal 2016 finanzia questa mobilità intelligente che serve i milioni richiamati qui da Napoli e dalle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorna dopo due anni di stop per il covid il viaggio suiinche dal 26 giugno ripartono verso luoghi famosi comee la Reggia di Caserta ma anche verso parti interne meno note come l’. Iallestiti dalla Fondazione FS Italiane faranno 51 corse nel 2022 che attraversano natura, storia ed itinerari religiosi con un totale di 12.000 ai quali si aggiungono 2000 posti bici per favorire chi sceglie la soluzione treno e bici. “La– spiega Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS – è la Regione che per prima a iniziato a stabilizzare l’uscita del treno antico e dal 2016 finanzia questa mobilità intelligente che serve i milioni richiamati qui da Napoli e dalle ...

