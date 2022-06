Campania, De Luca contro l’iniqua ripartizione dei fondi Ssn: così potremmo riprenderci quello che è nostro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso di “andare in guerra” contro la iniqua ripartizione dei fondi del Ssn che danneggia da troppi anni la Regione Campania: “I criteri per la ripartizione del fondo nazionale per la sanità tra le Regioni, mai applicati, sono età anagrafica, aspettativa di vita, deprivazione sociale dal 1996 e si rinviava a ulteriori scadenze nel 2011, poi nel 2015: si impegnava il ministero dell’Economia a definire finalmente i criteri su cui fare il riparto del fondo nazionale sanitario”. “Sono passati sette anni da allora – ha aggiunto – e il ministero della Salute dorme in piedi, non hanno fatto niente e ci siamo trovati ogni volta in conferenza delle Regioni a essere ricattati dal governo con la complicità di gran parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Presidente della RegioneVincenzo Deha deciso di “andare in guerra”la iniquadeidel Ssn che danneggia da troppi anni la Regione: “I criteri per ladel fondo nazionale per la sanità tra le Regioni, mai applicati, sono età anagrafica, aspettativa di vita, deprivazione sociale dal 1996 e si rinviava a ulteriori scadenze nel 2011, poi nel 2015: si impegnava il ministero dell’Economia a definire finalmente i criteri su cui fare il riparto del fondo nazionale sanitario”. “Sono passati sette anni da allora – ha aggiunto – e il ministero della Salute dorme in piedi, non hanno fatto niente e ci siamo trovati ogni volta in conferenza delle Regioni a essere ricattati dal governo con la complicità di gran parte ...

