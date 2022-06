“Cambia tutto”. Jessica Alves, nuovi (e particolari) interventi chirurgici per l’ex Ken Umano (Di mercoledì 15 giugno 2022) nuovi interventi per Jessica Alves. Ormai da qualche anno quello che era conosciuto come il Ken Umano ha lasciato spazio a Jessica. Quando era ancora Rodrigo, la Alves aveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo. Iniziato il percorso di transizione Rodrigo si è sottoposto a una terapia ormonale e a ben 75 operazioni chirurgiche; tra queste un trapianto di capelli, vari interventi al naso, al seno, ai glutei, alle gambe, alla mandibola e varie liposuzioni per modellare il corpo. Non solo, tempo fa l’ex Ken Umano ha confessato la sua voglia di maternità e l’intenzione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)per. Ormai da qualche anno quello che era conosciuto come il Kenha lasciato spazio a. Quando era ancora Rodrigo, laaveva raccontato di essersi sottoposta a numerosidi chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che ormai non sentiva più il suo suo. Iniziato il percorso di transizione Rodrigo si è sottoposto a una terapia ormonale e a ben 75 operazioni chirurgiche; tra queste un trapianto di capelli, varial naso, al seno, ai glutei, alle gambe, alla mandibola e varie liposuzioni per modellare il corpo. Non solo, tempo faKenha confessato la sua voglia di maternità e l’intenzione di ...

