Calendario Pirelli | gli scatti firmati Emma Summerton

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sara', fotografa di fama internazionale di origini australiane, a scattare il2023. La notizia è stata anticipata da Ansa: i i primidel nuovo The Cal sono appena stati realizzati a New York con il coinvolgimento di dieci talents ancora non resi noti. Dopo l'anno di pausa nel 2021 dovuto alla pandemia e il2022 scattato da Bryan Adams fra musica e fotografia, la 49/a edizione del celebrevedra' come autrice una donna. Si tratta della quinta donna a realizzare ildopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsweerde del2007 (del duo Inez and Vinoodh) e Annie Lebovitz nel 2000 e nel 2016.

Nel dibattito sulla bellezza, su cosa sia, come vada rappresentata e se sia possibile ancora farlo, irrompe il2023 firmato questa volta da una donna, Emma Summerton habitué degli shooting di moda, conosciuta per usare l'obiettivo come fosse un caleidoscopio capace di ridare immagini ...Sarà Emma Summerton, fotografa di fama internazionale di origini australiane, a scattare il2023. L'Ansa riporta che i primi scatti del nuovo The Cal sono appena stati realizzati a New York: si tratta delle riconferma dopo l'anno di pausa nel 2021 dovuto alla pandemia e il ... Torna una donna a fotografare il Calendario Pirelli: per il 2023 gli scatti saranno di Emma Summerton Emma Summerton, fotografa australiana che ha collaborato per molti anni con Vogue Italia, firma gli scatti del Calendario Pirelli 2023. I primi scatti del nuovo The Cal sono appena stati realizzati a ...