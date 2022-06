Calenda spacca la sinistra e lancia “il partito di Draghi” Manovre per ricommissariare l’Italia

Calenda spacca la sinistra e lancia “il partito di Draghi”. Manovre per (ri)commissariare l’Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Draghi premier a vita, pentastellati fuori dai giochi, sinistra spaccata e centrodestra all’angolo. Sogni di una notte di mezza estate, nell’area liberal-centro-tecnicista. Prendete uno degli ultimi tweet di Carlo Calenda: “Domande post amministrative. 1) ‘Lei è disponibile per il campo largo con i 5S’ Risposta ‘No’. 2) ‘Ma quindi lei entrerà nel campo largo con?’ Risp. ‘NO’. 3) ‘Letta vuole costruire il campo largo, lei ci sarà’ risp. NO!! 4) ‘Lei esclude di far parte del campo ,..’. Mi arrendo”. Cristallino. Prendetene un altro, pubblicato due giorni fa: “Tra le grandi città a L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma abbiamo scelto la strada più difficile per le amministrative: fare un terzo polo lontano da populisti e sovranisti. In tutte e quattro le città i nostri candidati hanno ottenuto secondo gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu –premier a vita, pentastellati fuori dai giochi,ta e centrodestra all’angolo. Sogni di una notte di mezza estate, nell’area liberal-centro-tecnicista. Prendete uno degli ultimi tweet di Carlo: “Domande post amministrative. 1) ‘Lei è disponibile per il campo largo con i 5S’ Risposta ‘No’. 2) ‘Ma quindi lei entrerà nel campo largo con?’ Risp. ‘NO’. 3) ‘Letta vuole costruire il campo largo, lei ci sarà’ risp. NO!! 4) ‘Lei esclude di far parte del campo ,..’. Mi arrendo”. Cristallino. Prendetene un altro, pubblicato due giorni fa: “Tra le grandi città a L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma abbiamo scelto la strada più difficile per le amministrative: fare un terzo polo lontano da populisti e sovranisti. In tutte e quattro le città i nostri candidati hanno ottenuto secondo gli ...

