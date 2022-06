Calenda pompato da tutti per la vittoria che non c’è

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Altro che exploit elettorale. Il boom di Carlodi cui si legge su molti giornali è una finzione, come dimostrano i risultati dei suoi candidati nei Comuni. Eppure c’è chi pompa l’ex ministro, per blindare Draghi e spingere Letta a mollare i 5 Stelle. Il boom di Carlodi cui si legge su molti giornali è una finzioneesulta, i giornali lo incensano, i liberali lo invocano come alleato del Pd e noi intanto assistiamo a un eclatante caso dipercepita. “Abbiamo un’affermazione che va dal 10 al 25% considerando L’Aquila, Palermo, Catanzaro e Parma”, ripetein tutte le interviste, proiettando il solito polo moderato che in tutte le elezioni aspira ad essere ago della bilancia nell’accezione andreottiana del termine. È proprio così? No, per niente. Sappiamo bene quanto ...