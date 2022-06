Calenda: alle elezioni politiche 2023 ci saranno tre "poli". Come sarà il "campo largo"? (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il "terzo polo" c'è e ci sarà . Di sicuro nel 2023 , per giocarsi la partita delle elezioni politiche in alternativa alla destra sovranista e all’alleanza Pd-M5s, il cosiddetto campo largo se sopravviverà.... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il "terzo polo" c'è e ci. Di sicuro nel, per giocarsi la partita dellein alternativa alla destra sovranista e all’anza Pd-M5s, il cosiddettose sopravviverà....

Pubblicità

GiovaQuez : Calenda: 'Da lei Borgonovo ho già sentito gli stessi discorsi sul no ai vaccini, no alle mascherine no alle armi in… - Liazucchi006 : RT @mariamacina: #Calenda si è “ gonfiato” per i buoni risultati riportati alle amministrative e ha ripreso a pungolare Renzi e Italia Viva… - Simo07827689 : RT @DM_Deluca: Tutti parlano del buon risultato che avrebbe avuto Azione di Carlo Calenda alle comunali e lui stesso in un'intervista al Co… - KatieWr19336464 : RT @GiovaQuez: Calenda: 'Da lei Borgonovo ho già sentito gli stessi discorsi sul no ai vaccini, no alle mascherine no alle armi in Ucraina.… - rcolosimo : @latwittipe Se ti sforzi di capire il concetto, il senso è quello. Lo ha detto in molte altre occasioni. Se poi t… -