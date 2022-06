CALCIOMERCATO SERIE A – Inter, iniziata la trattativa per Lukaku | News (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve, Inter, Napoli e le altre big di SERIE A di oggi 15/06/2022 Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 giugno 2022) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juve,, Napoli e le altre big diA di oggi 15/06/2022

Pubblicità

SportRepubblica : Milan, accordo vicino con Maldini per rinnovo e 'tesoretto' per il calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan dopo #Florenzi vuole riscattare anche #Messias. Il punto sul mercato in entrata - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @CosenzaOfficial alla ricerca di un allenatore: oggi #Dionigi raggiungerà la città per inc… - ZonaBianconeri : RT @Manwell91: Sono Juventino, affezionato al passato che fu e ai giocatori che lo hanno reso tale. Detto ciò, starei molto cauto a definir… - Toro_News : ?? | MERCATO Le principali trattative delle altre squadre di Serie A -