Calciomercato Roma, si accende la pista Frattesi: la situazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Roma ha preso Matic dal Manchester United, un acquisto che sicuramente porterà esperienza nello scacchiere di Mourinho. La dirigenza giallorossa continua la sua campagna di rafforzamento della propria rosa, con un importante colpo in vista del futuro Secondo quanto riportato da Repubblica, Tiago Pinto avrebbe rilanciato un’offerta molto importante al Sassuolo per Davide Frattesi: 20 milioni cash più bonus. Frattesi Sassuolo Roma Come riporta il quotidiano Leggo, ci sarebbe già l’accordo tra i giallorossi e il Sassuolo per il ritorno del giovane centrocampista nella capitale. Ma per questioni legate al bilancio, l’ufficialità dovrebbe avvenire dopo il 30 giugno. Il club emiliano dal canto suo, continua a ritenere troppo bassa l’offerta presentata dalla Roma, ma si tratta ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laha preso Matic dal Manchester United, un acquisto che sicuramente porterà esperienza nello scacchiere di Mourinho. La dirigenza giallorossa continua la sua campagna di rafforzamento della propria rosa, con un importante colpo in vista del futuro Secondo quanto riportato da Repubblica, Tiago Pinto avrebbe rilanciato un’offerta molto importante al Sassuolo per Davide: 20 milioni cash più bonus.SassuoloCome riporta il quotidiano Leggo, ci sarebbe già l’accordo tra i giallorossi e il Sassuolo per il ritorno del giovane centrocamnella capitale. Ma per questioni legate al bilancio, l’ufficialità dovrebbe avvenire dopo il 30 giugno. Il club emiliano dal canto suo, continua a ritenere troppo bassa l’offerta presentata dalla, ma si tratta ...

