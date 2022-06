Calciomercato Monza: i lombardi su Joao Pedro (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Monza, Joao Pedro finisce nel mirino di Berlusconi e Galliani, che superano il Torino per l’attaccante Quale futuro per Joao Pedro? Il capitano del Cagliari è tra i sicuri partenti. La squadra sarda ripartirà da zero e l’italo brasiliano non farà parte della rosa del nuovo allenatore Fabio Liverani. Il numero 10 sembrava destinato al Torino, ma la pista si è raffreddata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Monza starebbe facendo dei passi in avanti concreti per Joao Pedro. Ci sarebbe addirittura un contratto già pronto per lui. Pronto uno stipendio da 2 milioni di euro all’anno fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022)finisce nel mirino di Berlusconi e Galliani, che superano il Torino per l’attaccante Quale futuro per? Il capitano del Cagliari è tra i sicuri partenti. La squadra sarda ripartirà da zero e l’italo brasiliano non farà parte della rosa del nuovo allenatore Fabio Liverani. Il numero 10 sembrava destinato al Torino, ma la pista si è raffreddata. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ilstarebbe facendo dei passi in avanti concreti per. Ci sarebbe addirittura un contratto già pronto per lui. Pronto uno stipendio da 2 milioni di euro all’anno fino al 2025. L'articolo proviene da Calcio News 24.

