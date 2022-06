Calciomercato, Koulibaly alla Juventus: c’è il tesoretto bianconero (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Napoli può lasciare andare Koulibaly e la Juventus vorrebbe approfittare della situazione: il tesoretto bianconero può sbloccare l’operazione Il Napoli e Kalidou Koulibaly potrebbero essere arrivati ai titoli di coda di una storia durata otto anni. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2023, ma non ci sarebbero margini per il rinnovo. De Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Napoli può lasciare andaree lavorrebbe approfittare della situazione: ilpuò sbloccare l’operazione Il Napoli e Kalidoupotrebbero essere arrivati ai titoli di coda di una storia durata otto anni. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2023, ma non ci sarebbero margini per il rinnovo. De Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - serieAnews_com : ?????? La #Juventus vuole #Koulibaly e il tesoretto ottenibile dall'eventuale cessione di #Demiral può essere la chi… - Tiarossi2 : RT @SpecialeMercato: #Calciomercato #Juve: I bianconeri ci provano per #Koulibaly. Il difensore del #Napoli è richiesto da tanti club ma la… - Tiarossi2 : RT @JManiaSite: Possibile intreccio di mercato tra #Demiral e #Koulibaly: tra un paio di giorni la #Juventus si ritroverà il difensore turc… - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Il piano della Juve per arrivare a Koulibaly: la chiave è Demiral -