Calciomercato, dall'Argentina: Luis Suarez verso il River Plate (Di mercoledì 15 giugno 2022) Anche questa volta potrebbe non tramutarsi in realtà un possibile trasferimento di Luis Suarez in Italia, almeno secondo quanto riporta Radio Mitre. Il media argentino infatti sostiene che l'attaccante dell'Uruguay abbia trovato un accordo con il River Plate, e che dopo dieci anni in Europa sia pronto a tornare in Sudamerica dopo aver concluso la sua avventura all'Atletico Madrid. In tal caso, niente Juventus per l'uruguaiano. SportFace.

