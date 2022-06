Calciomercato Atalanta, su Muriel c’è l’interesse del Marsiglia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Atalanta, Luis Muriel piace alla Juve, ma non solo. Dalla Francia spunta la pista che porta a Marsiglia Secondo quanto riferito da Sky Sport, c’è anche il Marsiglia sulle tracce di Luis Muriel. L’attaccante potrebbe lasciare l’Atalanta in estate, con il club francese (che giocherà la Champions League) in cerca di rinforzi di livello. Su Muriel c’è anche la Juve, che vuole un vice Vlahovic per aggiungere qualità e nuove caratteristiche al reparto di Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022), Luispiace alla Juve, ma non solo. Dalla Francia spunta la pista che porta aSecondo quanto riferito da Sky Sport, c’è anche ilsulle tracce di Luis. L’attaccante potrebbe lasciare l’in estate, con il club francese (che giocherà la Champions League) in cerca di rinforzi di livello. Suc’è anche la Juve, che vuole un vice Vlahovic per aggiungere qualità e nuove caratteristiche al reparto di Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

