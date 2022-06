Calcio | Udienza collegiale Tar su indice liquidità il 21 giugno**

Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini e fissato già al 21 giugno prossimo la camera di consiglio collegiale in merito al ricorso della Figc contro la decisione del ......concesso la possibilità di riprendere per un tempo limitato di dieci minuti solo la prima. ... l'undicenne albenganese soprannominato "Bomber" per la sua passione per ile per le sue ... Scontro Superlega-Uefa: prima udienza a Madrid, ma la vera sfida è in Lussemburgo Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini e fissato gia' al 21 giugno prossimo la camera di consiglio collegiale in merito ...Giornata importante quella di oggi per Napoli e Bari in relazione alle norme contro le multiproprietà nel mondo del calcio. Come riporta La Gazzetta dello Sport si terrà nelle ...