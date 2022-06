Calcio: mercato Inter, nelle prossime ore incontro con il Chelsea per Lukaku (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - L'Inter e Romelu Lukaku di nuovo insieme è una possibilità sempre più concreta. Il Chelsea ha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che doveva trovare la chiave per convincere gli inglesi, è entrata ora nell'ottica di provarci con un prestito oneroso. nelle prossime ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarà un primo contatto importantissimo tra la due squadre. I blues sono disponibili ad ascoltare e se anche ci sarà una distanza economica iniziale tra domanda e offerta, di certo non sarà un ostacolo insormontabile. Palla ai dirigenti per quello che sta diventando un mercato bollente per Marotta e Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e controsorpassi Lukaku-Dybala. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - L'e Romeludi nuovo insieme è una possibilità sempre più concreta. Ilha aperto da giorni al prestito e il club nerazzurro che doveva trovare la chiave per convincere gli inglesi, è entrata ora nell'ottica di provarci con un prestito oneroso.ore, secondo quanto riporta Sky Sport, ci sarà un primo contatto importantissimo tra la due squadre. I blues sono disponibili ad ascoltare e se anche ci sarà una distanza economica iniziale tra domanda e offerta, di certo non sarà un ostacolo insormontabile. Palla ai dirigenti per quello che sta diventando unbollente per Marotta e Ausilio che, con abilità, stanno portando avanti insieme due super operazioni tra sorpassi e controsorpassi-Dybala. ...

