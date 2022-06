Calcio | Liga presenta denuncia alla Uefa contro ManCity e Psg | ' violazione continua fair play'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Madrid, 15 giu. (Adnkronos) - Lahatoil Manchester City e il Paris Saint-Germain per "" delle norme sulfinanziario. Il campionato spagnolo hato una primaad aprile riguardo ai campioni della Premier League del Manchester City a cui ha seguito un'altraai francesi del Psg. Laha anche citato il conflitto di interessi riguardo il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi, a causa del suo ruolo di presidente della European Club Association e del suo ruolo di delegato dell'organizzazione al comitato esecutivo della. In una dichiarazione, ...

Nel corso della giornata per ilitaliano troviamo la finale scudetto Serie D tra Recanatese eGiuliano mentre proseguono gli incontri in Argentina traProfesional e Copa. Si gioca ...Queste le parole del presidente dellaTebas: 'Non sto difendendo il Real Madrid contro Mbappé, voglio preservare ileuropeo. Consentire queste operazioni è più pericoloso della Super ... Calcio La Liga ha denunciato PSG e Manchester City all’UEFA Uno degli argomenti principali nel calcio degli ultimi anni è sicuramente la questione del Fair Play Finanziario. Proprio per una presunta violazione di quest'ultimo, la Liga ha denunciato due big ...Madrid, 15 giu. (Adnkronos) - La Liga ha presentato denuncia alla Uefa contro il Manchester City e il Paris Saint-Germain per ...