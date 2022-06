Calcio | Lega Serie A | ' molto stupiti per ricorso al Tar della Figc' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - LaA "èstupita per la sceltadi ricorrere al TAR contro la decisione del massimo organo di giustizia sportiva in merito al sistema di licenze nazionali". Lo sottolinea in una nota lacalcio diA. "Una scelta che dimostra totale indifferenza nei confronti dell'invito giunto da Coni e Governo (oltre che dalla stessaA) di sedersi a un tavolo e trovare una soluzione condivisa, ma che altresì contraddice quanto la stessaaveva fino a ieri sostenuto, ovvero di non appellarsi contro un dispositivo senza attendere la decisione con le relative motivazioni". "I presupposti del...