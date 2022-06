Calcio, la Costa Rica è l’ultima qualificata ai Mondiali 2022: il gol di Campbell regola la Nuova Zelanda (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Costa Rica è l’ultima squadra a qualificarsi ai Mondiali 2022 di Calcio. La compagine centro-ameRicana ha sconfitto la Nuova Zelanda per 1-0 nel decisivo playoff intercontinentale andato in scena allo Stadio Ahmed bin Ali di Doha, capitale di quel Qatar che tra novembre e dicembre ospiterà proprio la rassegna iridata. La compagine guidata da Luis Suarez ha così staccato il biglietto per la fase finale dei Mondiali per la sesta volta nella sua storia (1990, 2002, 2006, 2014, 2018 i precedenti). Ricordiamo che otto anni fa si spinse fino ai quarti di finale, riuscendo a battere l’Italia nella fase a gironi e arrendendosi soltanto ai rigori al cospetto dell’Olanda. A risultare decisivo è stato il gol di Joel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lasquadra a qualificarsi aidi. La compagine centro-amena ha sconfitto laper 1-0 nel decisivo playoff intercontinentale andato in scena allo Stadio Ahmed bin Ali di Doha, capitale di quel Qatar che tra novembre e dicembre ospiterà proprio la rassegna iridata. La compagine guidata da Luis Suarez ha così staccato il biglietto per la fase finale deiper la sesta volta nella sua storia (1990, 2002, 2006, 2014, 2018 i precedenti). Ricordiamo che otto anni fa si spinse fino ai quarti di finale, riuscendo a battere l’Italia nella fase a gironi e arrendendosi soltanto ai rigori al cospetto dell’Olanda. A risultare decisivo è stato il gol di Joel ...

