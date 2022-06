Calcio, Giovanni Malagò: “Lo sport è anche questo. Roberto Mancini è la persona più adatta di tutti” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Giovanni Malagò esprime la sua opinione alla stampa dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera dell’Italia contro la Germania. I nostri connazionali hanno dovuto alzare bandiera bianca per 5 a 2 al termine di un match a senso unico sin dai primi minuti. Il Presidente del CONI, al termine della Giunta che si è svolta a Perugia, ha dichiarato ai media come riporta ‘ANSA’: “Non ho nemmeno letto i giornali stamattina. Nello sport, anche quando le cose sono molto negative, o hai la possibilità di rifarti o paradossalmente ti sei già rifatto”. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha continuato dicendo: “Oggettivamente quando tu sperimenti, metti in campo tanti giovani ed esordienti, soprattutto contro una squadra come la Germania, non dovrebbe succedere ma può succedere quello che è accaduto. E’ chiaro che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022)esprime la sua opinione alla stampa dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera dell’Italia contro la Germania. I nostri connazionali hanno dovuto alzare bandiera bianca per 5 a 2 al termine di un match a senso unico sin dai primi minuti. Il Presidente del CONI, al termine della Giunta che si è svolta a Perugia, ha dichiarato ai media come riporta ‘ANSA’: “Non ho nemmeno letto i giornali stamattina. Nelloquando le cose sono molto negative, o hai la possibilità di rifarti o paradossalmente ti sei già rifatto”. Il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha continuato dicendo: “Oggettivamente quando tu sperimenti, metti in campo tanti giovani ed esordienti, soprattutto contro una squadra come la Germania, non dovrebbe succedere ma può succedere quello che è accaduto. E’ chiaro che ...

