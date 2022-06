Calcio, Giovanni Malagò difende Roberto Mancini: “E’ l’uomo adatto per la panchina della Nazionale” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha espresso la sua opinione alla stampa dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera dell’Italia contro la Germania in Nations League. Gli azzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca per 5 a 2 al termine di un match a senso unico sin dai primi minuti. Il n.1 dello sport italiano, al termine della Giunta che si è svolta a Perugia, ha dichiarato ai media come riporta ‘ANSA’: “Non ho nemmeno letto i giornali stamattina. Nello sport, anche quando le cose sono molto negative, o hai la possibilità di rifarti o paradossalmente ti sei già rifatto”. Malagò ha continuato dicendo: “Oggettivamente quando tu sperimenti, metti in campo tanti giovani ed esordienti, soprattutto contro una squadra come la Germania, non dovrebbe succedere ma può succedere quello che è accaduto. E’ chiaro che il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il presidente del CONI,, ha espresso la sua opinione alla stampa dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera dell’Italia contro la Germania in Nations League. Gli azzurri hanno dovuto alzare bandiera bianca per 5 a 2 al termine di un match a senso unico sin dai primi minuti. Il n.1 dello sport italiano, al termineGiunta che si è svolta a Perugia, ha dichiarato ai media come riporta ‘ANSA’: “Non ho nemmeno letto i giornali stamattina. Nello sport, anche quando le cose sono molto negative, o hai la possibilità di rifarti o paradossalmente ti sei già rifatto”.ha continuato dicendo: “Oggettivamente quando tu sperimenti, metti in campo tanti giovani ed esordienti, soprattutto contro una squadra come la Germania, non dovrebbe succedere ma può succedere quello che è accaduto. E’ chiaro che il ...

