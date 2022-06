Buoni pasto, “Commissioni insostenibili per gli esercenti”. Oggi lo “sciopero” di bar, ristoranti e supermercati (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un mercoledì senza Buoni pasto. I ticket forniti dal datore di lavoro non verranno accettati in bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio. Il motivo? Lo sciopero a cui aderiscono Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Confesercenti, Fida e Fipe-Confcommercio. Due le ragioni rivendicate per la protesta: da un lato i costi insostenibili pagati dalle aziende, dall’altro il tentativo di rendere sostenibile per i lavoratori questo strumento. Secondo il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, le Commissioni a carico degli esercenti sono troppo alte. “In Italia non sono eque, le più alte d’Europa“, spiega Frausin. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Un mercoledì senza. I ticket forniti dal datore di lavoro non verranno accettati in bar,, alimentari,e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio. Il motivo? Loa cui aderiscono Ancd Conad, ANCC Coop, Federdistribuzione, FIEPeT-Conf, Fida e Fipe-Confcommercio. Due le ragioni rivendicate per la protesta: da un lato i costipagati dalle aziende, dall’altro il tentativo di rendere sostenibile per i lavoratori questo strumento. Secondo il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, lea carico deglisono troppo alte. “In Italia non sono eque, le più alte d’Europa“, spiega Frausin. ...

