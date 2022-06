Budino e cartoni animati | poi l’omicidio nel campo | “Così ho ucciso mia figlia”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) E’ gelida, quasi inumana, Martina Patti. Quando confessadelladi 5 anni, Elena del Pozzo, non mostra segni di coinvolgimento emotivo. Fornisce i dettagli del delitto in maniera quasi meccanica, poi si ferma, spiegano che i ricordi sono annebbiati. Elena uccisa con un coltello da cucina dopo aver guardato iLa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Elena ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio cellulare. Io intanto stiravo. Poi siamo uscite per andare a casa di mia madre". L'auto della donna, invece, ha fatto... dopo un normale rientro a casa dall'asilo: 'Quando ho preso mia figlia all'asilo siamo andate a casa mia - racconta - Elena ha voluto mangiare un budino poi ha guardato i cartoni animati dal mio... CATANIA - Arrivano ulteriori e agghiaccianti dettagli in merito all'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, di quasi 5 anni, uccisa per mano della madre... Il timore di essere sostituita, che nel cuoricino della figlia l'affetto per la nuova compagna del papà potesse toglierle spazio prezioso. Per gli inquirenti potrebbe essere stata questa...