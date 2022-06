Brittney Griner, continua il calvario: la Russia estende nuovamente la sua detenzione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Brittney Griner continua ad essere detenuta in Russia, ormai da quasi quattro mesi, con l’accusa di traffico di droga. La giocatrice americana, che quando non gioca in WNBA è la stella di Ekaterinburg, è stata arrestata lo scorso gennaio mentre lasciava la Russia per tornare negli USA, fermata all’aeroporto perché aveva dell’olio di cannabis nel contenitore della sigaretta elettronica. Griner rischia fino a 10 anni di prigione. Brittney Griner, 31enne cestista statunitense “Riportiamola a casa”: l’obiettivo delle sue compagne di squadra Ieri, la sua detenzione è stata prorogata per altri 18 giorni su “richiesta di indagine“, secondo un rappresentante del tribunale di Khimki della regione di Mosca, riferisce il Tass. Secondo CBS News, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 15 giugno 2022)ad essere detenuta in, ormai da quasi quattro mesi, con l’accusa di traffico di droga. La giocatrice americana, che quando non gioca in WNBA è la stella di Ekaterinburg, è stata arrestata lo scorso gennaio mentre lasciava laper tornare negli USA, fermata all’aeroporto perché aveva dell’olio di cannabis nel contenitore della sigaretta elettronica.rischia fino a 10 anni di prigione., 31enne cestista statunitense “Riportiamola a casa”: l’obiettivo delle sue compagne di squadra Ieri, la suaè stata prorogata per altri 18 giorni su “richiesta di indagine“, secondo un rappresentante del tribunale di Khimki della regione di Mosca, riferisce il Tass. Secondo CBS News, ...

