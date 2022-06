Britney Spears «ha fatto firmare a Sam Asghari un accordo prematrimoniale di ferro» (Di mercoledì 15 giugno 2022) La quarantenne reginetta del pop secondo Tmz prima del romantico «sì» ha tutelato il suo patrimonio (da 60 milioni dollari) con un accordo prematrimoniale che in caso di divorzio lascerebbe il ventottenne modello (quasi) a bocca asciutta Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 giugno 2022) La quarantenne reginetta del pop secondo Tmz prima del romantico «sì» ha tutelato il suo patrimonio (da 60 milioni dollari) con unche in caso di divorzio lascerebbe il ventottenne modello (quasi) a bocca asciutta

Pubblicità

SelGomezIT : 9 Giugno: Selena al matrimonio di Britney Spears?? - BoyDelRey13 : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears prende a parole il fratello Bryan nel suo ultimo post. La cantante svela di non averlo invitato al ma… - AuranonLaura : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears prende a parole il fratello Bryan nel suo ultimo post. La cantante svela di non averlo invitato al ma… - nicolo_nargiso : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears prende a parole il fratello Bryan nel suo ultimo post. La cantante svela di non averlo invitato al ma… - redazionerumors : Il matrimonio di Britney Spears è stato celebrato qualche giorno fa ma continuano a emergere dettagli interessanti.… -